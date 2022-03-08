الخارجية الروسية تعلق على اللقاء المرتقب بين لافروف ونظيره الأوكراني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة دوما لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنها لا تعرف ما إذا كان الجانب الأوكراني سيظهر مثل هذا الاستعداد في الاجتماع المقرر بين وزيري خارجية البلدين خلال الأسبوع الجاري في تركيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنها القول :"بالنسبة لنا، تعرفون مبدأنا، الاستعداد للتفاوض. المسألة تتعلق بالجانب الآخر، وما إذا كان مستعدا لبعض الحديث الموضوعي".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أكد وجود خطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا الأسبوع الجاري.

وقال كوليبا إنه إذا كان لافروف مستعدا لإجراء حديث جاد، فإنهما سيتحدثان "من دبلوماسي إلى دبلوماسي". ولكن إذا بدأ لافروف "في تكرار الدعاية السخيفة التي تم نشرها مؤخرا، فسأعطيه الحقيقة الصعبة التي يستحقها".