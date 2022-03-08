أوكرانيا: القوات الروسية تقصف الممر الإنساني من زابوريجيا إلى ماريوبول

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار، ذاكرة أن القوات الروسية تقصف الآن الممر الإنساني من زابوريجيا إلى ماريوبول.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن 8 شاحنات و30 حافلة جاهزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، وإجلاء المدنيين إلى زابوريزهزهيا، مشددة على أهمية زيادة الضغط على روسيا لحملها على الوفاء بالتزاماتها.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.