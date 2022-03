أوكرانيا: القوات الروسية تقصف الممر الإنساني من زابوريجيا إلى ماريوبول

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار، ذاكرة أن القوات الروسية تقصف الآن الممر الإنساني من زابوريجيا إلى ماريوبول.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن 8 شاحنات و30 حافلة جاهزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، وإجلاء المدنيين إلى زابوريزهزهيا، مشددة على أهمية زيادة الضغط على روسيا لحملها على الوفاء بالتزاماتها.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.