الصحة العالمية: 16 دليلا موثقا بشأن استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا

قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن المنظمة تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وتوفير الاحتياجات الطبية لها، لافتًا إلى السعي لتزويد اللاجئين بالدعم العاجل وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، أن المنظمة تعمل على تلبية احتياجات اللاجئين من اللقاحات والأدوية الضرورية، معلنًا عن امتلاك المنظمة 16 دليلا موثقا حول استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون، أمس الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية تحققت من 8 هجمات أخرى على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا؛ ليصل إجمالي الهجمات 14، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، عن شن ما لا يقل عن 14 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في البلاد، وصنفت هجومين آخرين على أنهما «محتملان».

ونوهت إلى مقتل تسعة اشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وأعلنت المنظمة في بيان لها عن إدانتها لتلك الهجمات بشدة.

وأضافت في بيانها: «الاعتداءات على الرعاية الصحية تنتهك القانون الدولي وتعرض الأرواح للخطر، حتى في أوقات النزاع، يجب علينا حماية سلامة الرعاية الصحية، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان».

ورفضت منظمة الصحة العالمية الإدلاء بتفاصيل إضافية عن المنشآت والأفراد الذين عانوا من الهجمات، مشيرة إلى خطر حدوث مزيد من الضرر.

وحذر خبراء الصحة العالمية من «انفجار محتمل» للأمراض في أوكرانيا، حيث ينتقل العاملون الصحيون إلى ملاجئ مؤقتة، ويستجيبون لعدد متزايد من الضحايا المدنيين، ويكافحون مع نقص الأدوية والإمدادات الأخرى مثل الأكسجين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان: «النظام الصحي الأوكراني يمر باختبار مجهد لا يمكن تصوره ويتعامل مع ثلاث أزمات متزامنة»، مستشهدة بالوباء وشلل الأطفال وحالة الطوارئ الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.