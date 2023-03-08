مصادر لـ«بلومبرج»: لقاء وزاري ألماني هولندي أواخر الشهر الجاري

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن لقاء وزارى ألماني هولندي، برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء هولندا مارك روته، في روتردام يوم 27 مارس الجاري، في مسعى لدعم التعاون الثنائي بين البلدين فى مجالي الطاقة والدفاع.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانبين سيناقشان سلسلة واسعة من الموضوعات، من بينها تحقيق التكامل العسكري، والغزو الروسي لأوكرانيا، وخطة برلين لشراء الوحدة المحلية لمشغل شبكة الكهرباء" تيني تى هولدينج بى فى" من الحكومة الهولندية مقابل أكثر من 20 مليار يورو(21 مليار دولار)، بالإضافة إلى التعاون في مجالي الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الهولنديين سيسعون إلى إقناع نظرائهم الألمان بتغيير موقفهم فيما يتعلق بتصويت على حظر محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبى، حيث يثور خلاف بين ألمانيا والاتحاد بشأن حظر السيارات الجديدة التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في دول الاتحاد اعتبارا من عام 2035.