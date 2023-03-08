نيد برايس يترك منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

من المقرر أن يستقيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس من منصبه خلال شهر مارس الجاري، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء.

وشغل برايس، أحد أكثر الوجوه شهرة في الخارجية الأمريكية، هذا المنصب منذ يناير 2021، يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنه سيبقى في الوزارة وسيعمل مباشرة مع بلينكن.

وقال بلينكن في بيان: "في غضون أيام من توليه المنصب، أعاد الإحاطات الصحفية اليومية للوزارة، مما أعطى الصحفيين الفرصة لطرح أسئلة صعبة بانتظام حول سياستنا".

يشار إلى أن الإحاطات الصحفية لوزارة الخارجية كانت حدثا غير منتظم خلال إدارة سلف بايدن، دونالد ترامب.

وقال بلينكن: "لقد ساعد نيد حكومة الولايات المتحدة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وصمم نموذج الشفافية والانفتاح الذي ندعو إليه في الدول الأخرى. وستفيد مساهماته الوزارة لفترة طويلة بعد خدمته".

وذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية أن برايس سيبقى في منصبه حتى منتصف مارس وسيحل محله بعد ذلك نائب المتحدث الحالي فيدانت باتل.