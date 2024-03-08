لاتفيا تأمر مواطنين روس ليس لديهم تصريح إقامة بمغادرة البلاد

أمرت لاتفيا مواطنين روس، لم يعد لديهم أي تصريح إقامة بمغادرة البلاد وهي المرة الأولى، التي تتخذ فيها مثل هذا الإجراء.

وحصل ستة روس على إشعار بمغادرة البلاد، حسب هيئة الهجرة في ريجا. وقالت مايرا روز، رئيسة الهيئة لتلفزيون لاتفيا اليوم الجمعة، إن اثنين منهم، غادرا البلاد بالفعل. ويجب أن يفعل الأربعة الآخرون ذلك، في غضون 30 يوما.

تأتي هذه الأوامر في أعقاب التغييرات في قانون الهجرة في لاتفيا، التي تم اعتمادها في خريف عام 2022، ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ويجب على أي مواطن روسي، يريد الاستمرار في الأقامة بشكل قانوني، في لاتفيا، أن يقدم طلبا الآن للحصول على وضع إقامة دائمة – مع بضع الاستثناءات- ويثبت معرفته باللغة اللاتفية، المناسبة للاستخدام اليومي، في اختبار اللغة.

ويجب على الأشخاص، الذين لا يقدمون الدليل في الوقت المناسب ولم يستوفوا متطلبات قانونية، للحصول على تصريح إقامة، مغادرة البلاد.

وتقول السلطات إن الإجراءات الجديدة تشمل حوالي ألف شخص. وقالت روز إن أكثر من خمسهم، غادروا بالفعل لاتفيا، عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفي الشهر الماضي،شهدت العلاقات بين لاتفيا وروسيا توترا شديدا على خلفية قيام وزارة الداخلية في موسكو بوضع عدد من الوزراء اللاتفيين على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وبصفة عامة، شهدت العلاقات بين روسيا ودول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا توترا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي حيث دعمت الدول الثلاث كييف في قتالها ضد الغزو الروسي.