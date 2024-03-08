وزير المالية في أيرلندا: يجب تأجيل الانتخابات حتى عام 2025

قال وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكجراث، إنه يجب تأجيل الانتخابات في البلاد إلى أقصى وقت ممكن، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحالية صد حزب شين فين اليساري، صاحب الشعبية المتزايدة، لكنه لم يتول مقاليد السلطة في البلاد قط.

وقال ماكجراث في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "أرى أنه يجب أن نتحرك صوب نقطة النهاية"، مما يعني أن الموعد النهائي لإجراء تصويت سوف يكون الاقتراب من آذار/مارس 2025. وأضاف أنه يتوقع الإعلان عن الموازنة المقبلة للبلاد الخريف المقبل.

وسجلت أيرلندا نموا محليا قويا رغم العائدات الضريبية المنخفضة والضعيفة للشركات من عدد كبير من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات التي توجد هناك.

وتفيد استطلاعات الرأي بأنه، رغم ذلك، قد يحدث تغيير في السياسات، حال اختيار شين فين -أكبر حزب حاليا في أيرلندا- ليدخل الحكومة عبر الانتخابات.

وزادت شعبية الحزب بتقديم مقترحات بديلة للتصدي لأزمة الإسكان وغيرها من القضايا الاجتماعية بين الناخبين الشباب الذين لا يتذكرون صلاته الماضية بالجيش الجمهوري الأيرلندي.

ورغم أن الحزب تراجع في استطلاع أجرته "أيريش تايمز" في فبراير، فإنه لا يزال متقدما أمام حزب الائتلاف الحكومي فيانا فيل بواقع 8%، الذي ينتمي له ماكجراث.