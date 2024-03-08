العاصمة الألمانية تشهد عدة مظاهرات بمناسبة يوم المرأة وتأييدا لفلسطين

خرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما شهدت برلين أيضا مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

وانطلقت ظهر اليوم مظاهرة دعا إليها تحالف يتكون من نقابات ومبادرات وتحركت المظاهرة من ساحة أورانين بلاتس إلى بوابة براندنبورج. وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 6000 شخص فيما قدر المنظمون العدد بما يتراوح بين 8000 و10000 شخص.

ووجه المشاركون في المظاهرة عدة مطالب من بينها تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل بالنسبة للنساء، وحمل العديد من الأشخاص لافتات صنعوها بأنفسهم وبعض اللافتات الكبيرة. وانطلقت مسيرة الاحتجاج بمشاركة أشخاص من جميع الفئات العمرية بينهم أطفال حيث جابوا الشوارع يصاحبهم عزف الموسيقى.

وعلى مسافة غير بعيدة من بوابة براندنبورج، تجمع في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم في شارع أونتر دين ليندن نحو 4000 شخص لتنظيم مسيرة أخرى وذلك حسب ما ذكرته الشرطة، وحمل العديد من المشاركين أعلاما مؤيدة لفلسطين، وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المشاركين رددوا أغنية محظورة.

وأضاف المتحدث أنه نظرا لأن ترديد هذه الأغنية خالف الشروط، فإن الشرطة طالبت قيادة التجمع بمراعاة عدم تكرار هذا الأمر. وصرح بأن الشرطة فتحت تحقيقا في هذه الواقعة.

ومن المنتظر تنظيم العديد من المظاهرات والمسيرات في العاصمة الألمانية بحلول المساء. كما تم الإخطار من جانب التيار اليساري المتشدد بتنظيم مظاهرتين بمشاركة عدة مئات من الأشخاص في كل من المظاهرتين في منطقتي فريدريشسهاين وكرويتسبرج.

وتحدثت الشرطة في البداية عن "أحداث هادئة" مشيرة إلى أنها نشرت في أنحاء المدينة العديد من أفرادها لمرافقة التجمعات، حسب ما قالته المتحدثة باسم الشرطة.

وبدوره، حذر مركز معلومات المرور من حدوث عراقيل مرورية خاصة في وسط برلين ومنطقة كرويتسبرج.