تقارير هارفارد: إرشادات وقائية لحماية الكلى

فى الوقت الذى يحرص فيه الإنسان على حماية قلبه وعينيه فإنه لا ينتبه إلى أن هناك من أعضائه ما يجب أن يعمل على حمايته أيضا وبوسائل بسيطة لكنها بالفعل فعالة. الكلى تستحق قدرا من الاهتمام يقيك شر أن تتعطل إذ إنها إذا ما أصابها عطب فإنه فى الغالب ما يتطور دون رجعة.



الفشل الكلوى يبدأ فى صمت فالكلى من الأعضاء بالغة الذكاء يتدبر أمر نفسه بصورة أو بأخرى تخفى عنك ما يدور داخلها فلا تظهر أعراض إلا حينما يبدأ الخطر الحقيقى.



تقوم الكلى بالعديد من الوظائف الحيوية المهمة: إذ إنها تقوم بترشيح الدم لتزيل منه السموم وتبقى على السوائل والملح والمعادن التى يحتاج إليها الجسم ثم ترسل الفضلات إلى المثانة لطردها من الجسم فى البول.



وظائف الكلى الحيوية لها علاقات مباشرة وأخرى غير مباشرة بعمليات أخرى بالغة الأهمية فى حياة الإنسان منها موازنة ضغط الدم فى الشرايين وتحويل فيتامين (د) إلى صورته النشطة وإفراز الهرمونات المختلفة.



نشاط الكلى وقدرتها على ممارسة نشاطاتها بكفاءة يضمن للإنسان شروطا صحية لازمة لنشاطاته واستقرار وحدته الفسيولوجية أما عندما تعجز الكلى عن تخليص الدم من السموم فإنها تتراكم فيه الأمر الذى يسبب ضررا فى كل الأعضاء الأخرى الهامة كالقلب والمخ فتبدأ أعراض مختلفة فى الظهور نتيجة لقصور تلك الأعضاء وفشلها فى أداء مهامها الحيوية.



<<< ما المقصود بحماية الكلى؟



الغرض من حماية الكلى هو دعمها لتعمل بكفاءة ومحاولة السيطرة على أى عوامل تؤثر على قدرتها على العمل.



< السيطرة على مرض السكر إذ إنه يعد السبب الرئيسى لمرض الكلى المزمن. التحكم فى مستوى السكر فى الدم هو حجر الزاوية فى إجراءات حماية الكلى من تدهور عملها.



< تقليل تناول الملح حتى نتجنب احتفاظ الجسم بالسوائل الزائدة وبالتالى ارتفاع ضغط الدم فى الشرايين. تقليل الملح يجب أن يتم فى طعامنا اليومى فى المنزل أيضا أثناء تناول الطعام فى المناسبات والمطاعم.



< تقليل تناول الأطعمة المحتوية على الاكسالات: فى السبانخ واللوز والكاجو. مراقبة كميات البروتين التى يتناولها الإنسان فليس من المطلوب الإفراط فى تناول اللحوم.



< التوقف عن التدخين فإنه يدمر الأوعية الدموية بما فى ذلك تلك التى تمد الكلى بالأكسجين والمواد الغذائية.



< الابتعاد عن الكحوليات.



< خسارة الوزن الزائد إذ إن السمنة تجبر الكلى على العمل بجهد أكبر الأمر الذى ينتهى إلى انهيار مرشحات الكلى.



< ممارسة الرياضة أمر يعود على كامل أعضاء الجسم بالفائدة.



< المشى السريع يدفع قلبك ورئتيك للعمل أسرع وبالتالى تحصل الأعضاء على قدر أكبر من الأكسجين والمواد الغذائية.



< تقليل استخدام الأدوية قدر الإمكان خاصة مسكنات الألم.



< الحفاظ على مستوى جيد من الماء فى أنسجة الجسم والدورة الدموية عامة من الفاكهة والخضراوات الطازجة. تحتاج الكلى من ٤ ــ ٦ أكواب من الماء يوميا لتتم عملها بكفاءة.



< الكلى من الأعضاء الذكية بالغة الحساسية فى جسم الإنسان تحتاج لقدر من الانتباه لطبيعة عملها فى أداء وظائفه خاصة فى شهر رمضان الكريم فلا تنسوا تلك الملاحظات البسيطة التى توفر له الحماية من الفشل لا قدر الله.