فنزويلا تعلن تراجع التضخم إلى أقل مستوياته منذ 12 عاما

أعلن البنك المركزي الفنزويلي اليوم الجمعة، تراجع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي إلى 2ر1%، وهو أقل مستوى له منذ 12 عاما في حين أظهرت بعض التقديرات أن البلاد قريبة من الكساد.

في المقابل، قال معهد المرصد المالي الذي تقوده المعارضة في فنزويلا إن معدل الكساد سجل خلال فبراير الماضي 5ر0% مدفوعا بانخفاض أسعار الغذاء. كما تعكس هذه الظاهرة النادرة التخفيضات في متاجر التجزئة وضعف النشاط الاستهلاكي بحسب المرصد المالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هناك عاملا أساسيا آخر وراء التضخم المنخفض وهو الاستقرار التدريجي لسعر الصرف الذي حققته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، من خلال زيادة مبيعات الدولار في سوق الصرف الرسمية، في حين قلصت تكلفة العملة المحلية مما خفض الحاجة إلى طباعة النقود المحلية.