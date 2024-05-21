حماس: إسرائيل تحجب جرائمها في غزة بتقييدها عمل أسوشيتد برس

قالت حركة حماس، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تحجب جرائمها في قطاع غزة عن الرأي العام العالمي، عبر تقييدها عمل وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الوكالة أن إسرائيل قطعت بثا مباشرا لها من شمالي غزة، في استخدام تعسفي لقانون الإعلام الجديد، الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية بزعم الضرر بأمن البلاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت "حماس"، في بيان عبر تليجرام، إن "مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم لمعدات البث الخاصة بأسوشيتد برس هو عمل تعسفي وقمعي متكرر ضد حرية العمل الصحفي".

وأضافت أن الاحتلال يهدف من خلاله إلى "حجب جرائمه وانتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني عن الرأي العام العالمي".

وشددت حماس على أن سلوك إسرائيل هو "سلوك فاشي يعكس زيف ادعاء الكيان باحترام قيم حقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي، وليسجل نفسه كواحد من أسوأ الأنظمة القمعية حول العالم".

ووصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التقارير عن قطع إسرائيل بث أسوشيتد برس بأنها صادمة، وأكد أنه يجب السماح لجميع المؤسسات الإخبارية بأداء عملها بحرية ودون مضايقات.

وتتهم إسرائيل "أسوشيتد برس" بانتهاك قانون الإعلام الجديد، عبر تقديم الصور لقناة "الجزيرة" القطرية التي سبق أن أوقف تل أبيب بثها، في أوائل الشهر الجاري، بموجب هذا القانون؛ وبزعم الإضرار بأمن البلاد.

وهو ما ردت عليه الوكالة بأن "قناة الجزيرة هي مَن بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشر من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".