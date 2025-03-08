تشافي: برشلونة كان يمر بأحد أسوأ فتراته في التاريخ خلال تدريبي

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، أن كان يمر بأحد أسوء الفترات في تاريخه خلال فترة توليه القيادة الفنية للبلوجرانا، مشيرًا إلى أن لعبه في وسط الملعب، منحه ميزة إضافية عندما دخل مجال التدريب.

وقال تشافي هيرنانديز خلال حوار مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «كان أول موسم ونصف لي في برشلونة جيدا للغاية، أنهينا الموسم الأول في المركز الثاني، ثم فزنا بالدوري الإسباني في 2023، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني، بعد ذلك تراجعت النتائج ورحيل جوردي كرويف، وماتيو أليماني كان ضربة قوية».

وأضاف: «كان النادي يمر بأحد أسوأ فتراته في التاريخ، بل أسوأ من بدايات الألفية، التوقعات كانت مرتفعة جدا بسبب تاريخي كلاعب».

وتابع: «أحيانا لم يكن تعلقي العاطفي بالنادي في صالحي، ربما كنت عاطفيا أكثر مما ينبغي، لكنها كانت تجربة تعليمية حقيقية بالنسبة لي».

وأوضح: «لاماسيا ومركزي كلاعب وسط منحاني رؤية شاملة لكرة القدم.. لم أفكر فقط في الدفاع، أو الهجوم، بل في البناء، وبالنسبة لي أفضل المدربين هم لاعبون سابقون في خط الوسط: جوارديولا، وفان جال، وأنشيلوتي، وتشابي ألونسو، وأرتيتا».

وأتم: «سبق أن حاول برشلونة التعاقد معي مرتين قبل أن يتولى لابورتا الرئاسة، لكنني لم أكن مستعدا بعد، لذلك قضيت موسمين ونصف في السد القطري، حيث تمكنت من التدريب، والتجربة، والفوز بالألقاب».