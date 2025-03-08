عائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو حوّل حياة أبنائنا للعبة شطرنج خدمة لمصالحه

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قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مساء السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول حياة أبنائهم إلى لعبة شطرنج لخدمة مصالحه، داعية للنزول إلى الشوارع لمنع عودة الحرب، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي أن "نتنياهو يتعمد إيجاد أزمة في محادثات الصفقة للعودة إلى الحرب" مشيرة إلى أن "نتنياهو يحاول تهيئة الرأي العام للعودة إلى الحرب بخلاف مصلحة إسرائيل".

وتساءلت "كيف يعقل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهتم بحياة الأسرى أكثر من نتنياهو؟" مطالبة ترمب "بعدم السماح لنتنياهو بالتضحية بأرواح الأسرى لأن الحرب لن تعيدهم".

وأردفت عائلات الأسرى "ما دامت إسرائيل في حالة حرب فنتنياهو يتهرب من قضايا محاكمته بالفساد".

وأكدت أن "الحرب لن تعيد الأسرى بل ستقتلهم" مشددة على أن "صفقة تبادل فقط من دفعة واحدة ستنقذهم".

وأشارت عائلات الأسرى إلى أن "مصالح نتنياهو لا تتماهى مع مصلحة إسرائيل التي تطالب بإعادة الأسرى".

ولفتت إلى أن "نتنياهو عمل على تفكيك فريق المفاوضات وجمد المحادثات عمدا، ومستعد للتضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه السياسية والإجرامية.

وشددت عائلات أسرى الاحتلال على أنها لن تسمح لنتنياهو بالتخلي عن أبنائهم.