حسن الرداد: وقعت على تقديم مسلسل كلبش في رمضان 2015

قال الفنان حسن الرداد، إن مسلسل كلبش هو رزق الفنان أمير كرارة الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه كان قد وقع على تقديم مسلسل كلبش في رمضان 2015، وهو نفس العام الذي قدّم فيه مسلسل حق ميت.

وأوضح أنه طلب من المنتج محمد عبدالحميد تأجيل العمل لمدة سنة، رغبة في تقديم مسلسل حق ميت الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية ومليء بالتشويق.

وأشار إلى أن مسلسل حق ميت حقق نجاحًا كبيرًا، وكان من المفترض أن يُقدم كلبش في العام التالي، لكن لم يُقدم أي أعمال درامية في ذلك بسبب مرض والدته، واعتذر لمنتج العمل عدم قدرته على تقديم المسلسل، وكذلك اعتذر للمؤلف باهر دويدار.

ونوه بأن المسلسل ذهب بعد ذلك إلى الفنان أمير كرارة، معقبا: «دي أرزاق.. أقسم بالله ما زعلت ثانية واحدة إني معملتش المسلسل».

وأكّد أنه اعتذر عن عدم المشاركة في العديد من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحًا في وقت لاحق، كما هو الحال بشأن أعمال أخرى اعتذر عن عدم المشاركة فيها ولم تحقق النجاح.