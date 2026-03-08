إيران تعلن إسقاط طائرة درون في محافظة مركزي

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "شن هجوم واسع بالصواريخ والطائرات بدون طيار (درون) استهدف قاعدة عين الأسد في العراق"، والتي تضم قوات أمريكية.

ووفقا لبيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، نقلته وكالة تسنيم، فقد أدى الهجوم إلى "تدمير مستودعات وقود الطائرات والمروحيات ومبنى القيادة، مع رصد اندلاع حريق هائل وتصاعد سحب الدخان الكثيف التي أمكن رؤيتها من مسافات بعيدة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

بالتزامن مع ذلك، أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن الجيش الإيراني بأن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة درون من طراز هرمس، في سماء محافظة مركزي وسط البلاد.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت تقارير إيرانية بوقوع ما لا يقل عن 11 قتيلاً جراء ضربات جوية استهدفت مواقع في مدينة أصفهان.

وفي الجانب الإنساني، كشف الهلال الأحمر الإيراني عن حجم الأضرار الناتجة عن الموجات الأخيرة من القصف، مؤكداً تضرر 9669 منشأة مدنية في أنحاء البلاد.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.