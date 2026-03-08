نجم ليفربول السابق: صلاح أحسن توقيت عودته إلى مستواه

أشاد ستيفن وارنوك، نجم نادي ليفربول السابق بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح، لاعب الريدز في مباراة وولفرهامبتون، التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغلب نادي ليفربول على مضيفه، وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أول أمس، الجمعة، على ملعب مولينيكس، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ستيفن وارنوك في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "لقد قلت إن صلاح يجب أن يتحسن، وقد تحسن بالتأكيد في المباريات الماضية".

وأتم ستيفن وارنوك تصريحاته قائلًا: "لقد أحسن صلاح توقيت عودته من جديد إلى مستوياته.. ما يفعله هو اللعب في اللحظات الحاسمة واللحظات الكبيرة".

وكان محمد صلاح قد سجل هدفين في شباك وولفرهامبتون خلال الأسبوع الماضي، الأول في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء، والثاني في كأس الاتحاد، يوم الجمعة.