الخطوط الجوية القطرية تبدأ تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، صباح الأحد، تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة، وذلك في تحديث عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، عزمها تشغيل عدد محدود من الرحلات إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، بعد حصولها على تفويض مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني يؤكد وجود ممر جوي آمن للتشغيل.

وستشمل هذه الرحلات مدناً رئيسية هي لندن وباريس ومدريد وروما وفرانكفورت وبانكوك، لكنها ستكون مخصصة فقط للمسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية الدوحة. وأكدت الشركة أن هذه الرحلات لا تعني استئناف العمليات التجارية المجدولة بشكل كامل.

وطلبت الخطوط الجوية القطرية من المسافرين عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم تذكرة مؤكدة وصالحة للسفر، مؤكدة أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تبقى أولوية قصوى خلال فترة الاضطرابات الحالية.

وأمس أعلنت مطارات وشركات طيران خليجية، عودة تدريجية لحركة الطيران، وذلك مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها التاسع، وشغّلت الشركات عددا محدودا من الرحلات، وسط استمرار القيود التشغيلية.