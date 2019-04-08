وزير خارجية سيراليون يبدأ غدا زيارة للجزائر تستمر يومين

يصل الى الجزائر غدا الاثنين، وزير الخارجية السيراليوني آلي كابا فى زيارة تستمر لمدة يومين.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم "الأحد" إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني آلي كابا سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 8 و 9 أبريل 2019 بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار علاقات الصداقة التي تربط البلدين، ستسمح بتقييم حالة التعاون الثنائي ودراسة آفاق تعزيزها،

كما ستشكل الزيارة فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.