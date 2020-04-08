نبيه يكشف السبب وراء استبعاد كهربا من المنتخب بعد رحيل كوبر

كشف أسامه نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق، سر إشارة محمود عبد المنعم "كهربا للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال المباراة التي جمعت الفراعنة مع منتخب السعودية بمونديال روسيا 2018.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية: "كهربا قالنا انتو خلاص روحتوا، لا أعلم وقتها لمن يوجه حديثه، طالبناه عندما نخسر الكرة في الثلث الأخير من الملعب يتراجع ويقوم بواجبه الدفاعي، فقام بالرد علينا بتلك الإشارة".

وأضاف: "لم أتخيل أنه يقصدنا بتلك الإشارة، لو تم تجديد التعاقد مع الجهاز الفني وقتها لما بدر من اللاعب هذا الفعل لأنه كان يعلم أننا مستمرين".

وتابع: "كهربا كان لديه موقف أخر استبعد بسببه 11 شهرا وأثر عليه بعد رحيل كوبر، اللاعب دائما ينسى أننا نضع تقرير بعد رحيلنا للمدرب الجديد، الحقيقة نحن لم نضع تقرير لكننا كتاب مفتوح للصحافة والإعلام".

واختتم: "قلت لكهربا أن الدنيا صغيرة ومن الوارد أن نتقابل مرى أخرى في أي مكان".

وكان كوبر قاد المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 ونجح في الحصول على المركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1.

كما نجح كوبر في قيادة الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 عاما.