وزير الرياضة يخصص 8 مدن شبابية لاستقبال حالات كورونا  

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أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاربعاء تحويل بعض مراكز الشباب لمراكز خدمية مجتمعية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)

وأوضح صبحي في تصريحات تلفزيونية تجهيز ثمانية أماكن من المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.

وقال صبحي إن هناك تنسيقا مع وزارتي الاتصالات والتضامن لتجهيز عدد من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين المصريين لصرف المرتب الشهري للموظفين والمعاشات.

وتابع أن الوزارات تعمل بشكل متكامل في ضوء أزمة كورونا، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنسق مع وزارة الصحة في كل المجريات وتم التنسيق على أن تكون المدن الشبابية ومراكز التعليم بمثابة مستشفيات عزل.

يذكر أن كافة الأنشطة الرياضية في مصر تم إيقافها في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.