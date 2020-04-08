قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القرض الذي تم إتاحته من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، يهدف لتغطية التداعيات التي حدثت لأصحاب الأعمال، نتيجة الظروف الحالية من أزمة فيروس كورونا.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج « مساء«dmc، المذاع عبر فضائية « «dmc، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تدعم المشروعات التي تأثرت في عدم قدرتها على تغطية بعض مصروفاتها الجارية مثل أجور العمال، منوهة أنها أهم النقاط التي يتم التركيز عليها.



وأشارت إلى أن التمويل للمشروعات الصناعية، بحد أقصى سيكون مليون جنيه، بينما المشروعات الخدمية مثل المطاعم والمطابع وغيرها، ستمنح قرض بقيمة 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن القرض مخصص لتغطية مصروفات التشغيل الأساسية الازمة لاستمرار النشاط وعجلة الإنتاج.



وأوضحت أن القرض مدته سنة واحدة، بفترة سماح ثلاثة أشهر، على أن يقدم صاحب المشروع كشف يفيد بعدد العمالة والأجور الشهرية، منوهة أن الحد الأدنى هو خمسة عمال، بفائدة 8% من القرض.



ولفتت إلى أنه سيتم إتاحة الحصول على القرض من خلال تطبيق على الموقع الإلكتروني للجهاز، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنعًا لحدوث تزاحم.



وأعلنت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تنفيذ مبادرة جديدة لدعم جميع المشروعات الصغيرة والمتضررة بأزمة فيروس كورونا، من خلال قرض استثنائي، لضمان استمرارية العمل في هذه المشروعات، ودفع أجور العاملين فيها.

