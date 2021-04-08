الخارجية العراقية: بغداد تمكنت من تكريس مسار جديد في العلاقات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تمكنت خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن من تكريس مسار جديد للعلاقات بين البلدين.

وقال حسين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، إن "العراق استطاع خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد بما يعكس استجابة المفاوض العراقي للمصالح الوطنية في إطار السيادة الكاملة، ليأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ ممتدة ومتعددة المجالات".

ووجه وزير الخارجية العراقي شكره لنظيره الأمريكي لإدارته الوفد المفاوض بما يعزز العلاقات بين بلدينا.

من جهة أخرى .. أكد مصدر أمني بشرطة نينوى العراقية، عودة 50 عائلة مسيحية نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في مدينة الموصل.

وقال المصدر في تصريحات صحفية أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن العوائل النازحة جميعها من الطائفة المسيحية اجبروا على النزوح قسراً من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة الموصل تحت التهديد بالقتل والاختطاف.

وفي سياق آخر.. ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الكرمة ب‍الأنبار".

وأوضحت أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.