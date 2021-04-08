 المغرب.. الحكومة تفرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان لمكافحة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب.. الحكومة تفرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان لمكافحة تفشي كورونا

رويترز
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:59 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:59 ص

قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي في البلاد خلال شهر رمضان، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المغربية في بيان لها، إن "حظر التجول اليومي سيبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة".

وأشارت إلى أنه "تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، والجاري العمل بها حاليا".

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت في 5 أبريل الحالي عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة انتشار المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

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