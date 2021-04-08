التنمية المحلية: مركز سقارة يلبي الاحتياجات التدريبية بأساليب مبتكرة

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن الخطة التدريبية لمركز "التنمية المحلية" بسقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة.

ومن المقرر أن ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية، هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالي وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بجميع أنواعها والتنمية الاقتصادية والجرافيك والانفوجراف والفيديو والمونتاج وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإداري، فيما تستمر للأسبوع الثالث على التوالى دورة قادة المستقبل ويستفيد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.

من ناحية أخري احتفل مركز سقارة اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات هي مؤشرات قياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج والأداء للعاملين والمديرين بإدارات التخطيط والخطة الاستثمارية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بإدارات الموارد البشرية بالإضافة الى دورة اللغة الانجليزية التى استمرت فعالياتها لمدة اسبوعين واستفاد من هذه الدورات 79 متدرباً من جميع المحافظات.