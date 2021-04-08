المالية: مبادرة إحلال المركبات فرصة لاستبدال السيارات المتقادمة المرهقة للمواطن

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة الرئاسية «إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي» فرصة لاستبدال السيارات المتقادمة المرهقة والمكلفة للمواطن في المصروفات، بأخرى تشمل مجموعة من التسهيلات والفوائد المالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن المبادرة تفيد المجتمع في تقليل التلوث وتيسير حركة المرور، مؤكدًا أن سعر السيارة من خلال المبادرة أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%.

وذكر أن الدولة تتحمل الحافز الأخضر والذي يمثل مقدم ثمن السيارة الجديدة، قائلًا إن الدولة تسدده نيابة عن صاحب السيارة بنسبة 10% للسيارة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، والأجرة بنسبة 20% من سعر السيارة بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ولفت متحدث مبادرة إحلال السيارات بالمالية إلى إتاحة التقسيط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 7 سنوات بسعر فائدة 3% ثابتة طوال الفترة، مشيرًا إلى أن أسطوانة الغاز المركبة تخرج مجهزة بالوقود المزدوج وغير متضمنة داخل سعر السيارة.

وسلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين» لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية «إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي» التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر.