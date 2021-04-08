قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أثيوبيا أغلقت العقل السياسي والمنافذ لأي تفاوض والنقاش العاقل وروح التعاون المشترك والسلام بعد فشل المفاوضات، حيث إنها أغلقت الباب السياسي التفاوضي، مشيرًا إلى أن مصر جددت مرة أخرى حسمها لقرار أن المياه خط أحمر ولا يمكن المساس بها.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تريد حلول سياسية سليمة وتعاون مشترك وقبول للاتفاق والتفاوض حتى لا يكون هناك أي اضطراب محتمل أو عدم استقرار للمنطقة، مشددًا على أن رسالة الرئيس واضحة وحذر في أكثر من موقف بأن يقترب أحد من نقطة واحدة من مياه النيل.

وتابع: «مصر جددت الخط الأحمر لأي مساس بحقوقها المائية في نهر النيل، حيث جاء ذلك على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الشعب يجب أن لا يهلل إلى حرب ضد إثيوبيا»، موضحًا أن الشعب يمتلك وعي كبير ويهتم بقضية سد النهضة، ولا يغفل عن خطورة الموضوع.