 صبغا شعرهما بالأبيض.. المكسيك تقبض على شخصين انتحلا صفة كبار السن لتلقي لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صبغا شعرهما بالأبيض.. المكسيك تقبض على شخصين انتحلا صفة كبار السن لتلقي لقاحات كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:40 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:40 ص

ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين لصبغهما شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما من كبار السن من أجل تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الرجلين، عمرهما 30 و 35 عاما، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.

وتم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح ، على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط ، وبعض المعلمين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

في النهاية ، تم اكتشاف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما التي لا تدل على أنهما من كبار السن. وتم القبض عليهما ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتي هوية.

وحتى الآن ، تم إعطاء حوالي 7ر9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك. وتم تطعيم ما يزيد على 3ر1 مليون شخص - حوالي 1% من السكان بشكل كامل.

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