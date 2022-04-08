رئيس الوزراء الياباني يعلن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا



أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم /الجمعة/ فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا - خلال مؤتمر صحفي نقله تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه تم إدانة الفظائع الروسية التي ارتكبت في بلدة "بوتشا" الأوكرانية وبلدات أخرى بأشد العبارات من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن البيان الذي صدر أمس عن مجموعة السبع تضمن فرض عقوبات على روسيا، مشيرا إلى أنه بما يتماشى مع قادة دول مجموعة السبع الصناعية ستفرض اليابان عقوبات ترتكز على 5 دعائم.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه أولا سيتم فرض حظر على واردات الفحم الروسية، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين مصادر بديلة للطاقة في أسرع وقت ممكن حتى يمكن تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

ثانيا سيتم حظر بعض واردات المنتجات الروسية من بينها الآلات، وبعض المنتجات الخشبية، والفودكا ابتدءا من الاسبوع المقبل.

ثالثا سيتم اتخاذ التدابير من أجل حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، موضحا أنه بالعمل عن كثب مع دول مجموعة السبع سيتم البدء في تنفيذ المحظورات في أقرب وقت ممكن.

رابعا سيتم تعزيز العقوبات المالية، لافتا إلى أنه سيتم تجميد أصول مصرفي "سبيربنك" و"ألفا" الروسيين.

خامسا سيتم تعزيز نطاق تجميد الأصول، حيث سيتم إضافة 400 فرد عسكري وبرلماني روسي و20 كيانا له صلة بالجيش لقائمة العقوبات.

وأكد كيشيدا أنه سيتم توفير المساعدة للشعب الأوكراني، وتقديم الدعم للنازحين الأوكرانيين المتواجدين في اليابان.

وقال كيشيدا أنه بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا فإن أسعار الطاقة والغذاء ترتفع، موضحا أنه من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، فإن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستعمل معا لتحقيق ذلك، معلنا أن بلاده ستفرج للمرة الأولى عن 15 مليون برميل من مخزونها الاحتياطي النفطي.