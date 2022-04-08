أمريكا تمدد العقوبات على شركة «آلروسا» الروسية لتعدين الماس

مددت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها على شركة "آلروسا بي جيه إس سي" الروسية لتعدين الماس، مما قد يؤدي إلى قطع حوالي 30% من إمدادات العالم من الأحجار الخام.

وطبقا لترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإنه يجب على عملاء شركة "آلروسا" بالإضافة إلى نظرائهم الآخرين وقف جميع المعاملات مع شركة التعدين الروسية بحلول السابع من أيار/مايو المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتراجعت أسهم الشركة بواقع 2ر6% ، في تعاملات موسكو.

وامتنعت شركة "آلروسا" عن التعليق.

وتنتج شركة "آلروسا" نفس كمية الأحجار الكريمة التي تنتجها شركة "دي بيرز" الشهيرة للماس، التي احتكرت تعدين الماس حتى مطلع هذا القرن.

وتتنافس روسيا مع بوتسوانا كأكبر منتج للماس في العالم، في حين أن الولايات المتحدة هي أهم سوق في الصناعة، حيث تمثل حوالي نصف إجمالي المبيعات.

كان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد فرضا سابقا عقوبات على شركة "آلروسا" في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

والأسواق الرئيسية لشركة "آلروسا" التي توظف حوالي 32 ألف شخص هي الولايات المتحدة وآسيا، بما في ذلك الهند.

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