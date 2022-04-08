فون دير لاين تتعهد بالقصاص ممن ارتكبوا الفظائع في بوتشا

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، بالقصاص ممن ارتكبوا الفظائع في ضاحية بوتشا الواقعة على أطراف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت فون دير لاين ،التي أصبحت أول زعيمة غربية تزور الضاحية بعد الكشف عن الفظائع التي ارتكبت هناك مع انسحاب القوات الروسية مؤخرا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كان من المهم أن أبدأ زيارتي في بوتشا. لأنه في بوتشا تحطمت إنسانيتنا ...رسالتي إلى الشعب الأوكراني: سيتم تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. معركتكم هي معركتنا".

وشاهدت السياسية الألمانية الأصل، من بين أمور أخرى، 20 جثة تم استخراجها من مقبرة جماعية هناك وأضاءت الشموع في كنيسة من أجل الضحايا.

وتلقي أوكرانيا باللوم على القوات الروسية في عملية قتل المئات من سكان الضاحية فيما تنفي موسكو تورطها وتقول إن الصور التي ظهرت مطلع الأسبوع تم فبركتها بيد أنها لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء.