اليونان تسجل 10 آلاف و858 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 وفاة

سجلت اليونان 10 آلاف و858 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 76 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و137 ألفا و714 ، والوفيات إلى 27 ألفا و968.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و649 ألفا و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن. وتلقى 7 ملايين و602 ألف و389 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 94ر70%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.