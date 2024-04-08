شباب قرية الطراخين بالأقصر ينظمون حفل إفطار جماعي لأهالي القرية

نظم شباب قرية الطراخين بمدينة الطود في الأقصر، حفل إفطار جماعي لأهل القرية بمركز الشباب، وسط أجواء احتفالية مبهجة؛ لدعم أواصر المحبة والترابط فيما بينهم.

وأعرب الشباب، عن سعادتهم بتنظيم حفل إفطار جماعي يضم أهل القرية من مسلمين وأقباط، مؤكدين أنهم حرصوا على إقامة الحفل لتجديد المحبة والتعاون بينهم، مشيرين إلى أنه فرصة للم الشمل ولقاء بعضهم البعض، خاصة أن بعض الشباب من الذين يضطرهم عملهم للسفر، فإنهم يجدون الشهر الكريم فرصة تجمعهم بأصدقائهم وذويهم.

وشهد حفل الإفطار تعاون الجميع شباب وأطفال؛ لإعداد الموائد، كما أعقب الحفل استكمال فعاليات الدورة الرمضانية التي انطلقت بداية الشهر الكريم، وسط أجواء رياضية وحشد جماهيري كبير.