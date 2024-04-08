هاآرتس: إسرائيل لم تحقق أهدافها في خان يونس

أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال سحب قواته من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بدون تحقيق أهدافه الرئيسية هناك.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن الأهداف الرئيسية في خان يونس هي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.



وأشارت الصحيفة إلى "ثلاثة سيناريوهات محتملة مقبلة وهي التصعيد مع إيران وحزب الله اللبناني، أو تقدّم مفاجئ في ملف المفاوضات، أو مسار عسكري جديد في القطاع تجاه رفح أو مخيمات الوسط"، على حد قولها.

في سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطينية من انتشال جثامين 20 شهيدا خلال الساعات التي تلت انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس.



وكان محمد المغير، الناطق بإسم الدفاع المدني في المنطقة الجنوبية قد أعلن البدء في عملية انتشال جثث الشهداء بعد انسحاب قوان الاحتلال.

وأوضح المغير أن أغلب الجثث متحللة نظرًا لطول مدة الاجتياح.

وناشد المغير، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على توفير أدوات للمساعدة في إخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدّمة