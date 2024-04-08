فيديو - شاهد محاولة اعتداء لاعبي أبو سليم على محمد معروف

حاول لاعبو نادي أبو سليم الليبي الاعتداء على الحكم المصري محمد معروف، خلال المباراة التي جمعتهم أمام نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد تغلب على فريق أبو سليم الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمكن نهضة بركان من تسجيل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة أبو سليم، إثر احتساب الحكم محمد معروف 15 دقيقة وقت بدل من ضائع، ليقوم بعدها لاعبو الفريق الليبي بمحاولة الاعتداء عليه.

وتأهل نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يواجه اتحاد العاصمة الجزائري، الذي فاز على ريفرز يونايتد النيجيري.