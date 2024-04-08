تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

يستهدف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، انتصارا جديدا أمام إنبي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي.

والمؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يعود الفريق الأحمر لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي، ثم خوض مباراتي سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يأمل الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ الخسارة في آخر مباراة له بالدورى أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ويأمل في الوصول للنقطة 20 وتعديل مركزه في جدول الدوري، من أجل استعادة الصدارة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه خلال اليومين الماضيين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات المدير الفني واستغلال كل الفرص التي تتاح أمام مرمى الخصم، والانتشار الجيد داخل الملعب والاستحواذ على مجريات المباراة للحد من خطورة إنبي الذي يملك لاعبين جيدين ويقدم عروضا طيبة في الدوري المصري هذا الموسم.

ينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية.

في الهجوم: رضا سليم – طاهر محمد طاهر _ أنتوني موديست.