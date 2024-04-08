قررت النيابة العامة، حبس طالب في كلية العلوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة بقتل 4 مواطنين بسيارته نتيجة القيادة بسرعة زائدة، في حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

كما أمرت النيابة، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه. وكلفت النيابة العامة، المهندس الفني المختص بفحص السيارة المتسببة في الحادث، لبيان مدى سلامة آلة التنبية وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.

البداية بورد بلاغ إلى النيابة العامة من شرطة النجدة 1 أبريل الجاري بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم.

وسألت النيابة العامة شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم. واستجوبت النيابة العامة، المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.