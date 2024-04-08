سقوط أمطار غزيرة على مدن دمياط

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تعرضت محافظة دمياط، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت مدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر ودمياط الجديدة، سقوط أمطار على سواحلها، وتقوم الوحدات المحلية برفع مياه الأمطار من الشوارع.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الصيد بالبحر المتوسط، وبحيرة المنزلة.

وقال حسام خليل، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين في مدينة عزبة البرج، إن بوغاز عزبة البرج تم إغلاقه اليوم الإثنين، أمام مراكب الصيد، نظرا لسرعة الرياح وارتفاع الموج عن معدلاته الطبيعية.

فيما أعلن ميناء دمياط، انتظام حركة الشحن والتفريغ بشكلها المعتاد داخل الميناء، ولم تؤثر سرعة الرياح والأمطار على الميناء.