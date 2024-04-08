وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد بحجب الثقة عن نتنياهو إذا قرر عدم مواصلة الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير يوم الاثنين بسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب على غزة وعدم تنفيذ عملية برية واسعة في رفح بجنوب القطاع.

وقال بن غفير في حسابه على منصة إكس "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".

تأتي تصريحات بن غفير في أعقاب الأنباء عن قرب التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار المحادثات التي تجرى في القاهرة بحضور أميركي وقطري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسؤولين يرفضون التعليق على مدى التقدم في المفاوضات وينتظرون وضوح الأمر خلال الساعات القادمة.

وبحسب الهيئة، فقد سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى دعوة الوزراء وأعضاء البرلمان (الكنيست) المنتمين لحزبه إلى إجراء مشاورات عاجلة صباح اليوم في أعقاب الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق.

ويرفض سموتريتش وبن غفير وقف الحرب على قطاع غزة، وخاضا الانتخابات بقائمة موحدة حملت اسم "القوة الدينية" وحصلت على 14 مقعدا في الكنيست من أصل 120.

ويراهن بن غفير على قدرة كتلته الحزبية على سحب الثقة من حكومة نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.