محاكمة متهم بتعذيب معارضين سياسيين لديكتاتور عسكري جامبي سابق بأمريكا

من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء، الإدلاء ببيانات افتتاحية خلال محاكمة رجل متهم بتعذيب معارضين سياسيين للديكتاتور العسكري الجامبي السابق، يحيى جامع، قبل نحو 20 عاما، في أحدث محاكمة دولية مرتبطة بنظامه.

واستند ممثلو الادعاء الاتحاديين في الولايات المتحدة، إلى قانون نادر الاستخدام يسمح بمحاكمة الأفراد أمام النظام القضائي الأمريكي بتهمة التعذيب، التي يزعم أنه قد تم ارتكابها في الخارج.

وكان قد تم توجيه اتهامات عام 2020 إلى مايكل سانج كوريا، وهو مواطن جامبي، أثناء فترة إقامته في الولايات المتحدة. وهو متهم بالمشاركة في مؤامرة لتعذيب أشخاص – نفسيا وجسديا - يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في عام 2006 بجامبيا.

ويقول ممثلو الإدعاء إن كوريا كان جزءا من وحدة عسكرية تُعرف باسم "الجانجلرز"، كانت تقدم تقاريرها إلى جامع مباشرة.