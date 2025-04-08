عمرو يوسف يعلن مشاركة هشام ماجد كضيف شرف فيلم درويش

نشر الفنان عمرو يوسف صورًا تجمعه بالفنان الكوميدي هشام ماجد في كواليس فيلم "درويش"، وذلك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وأعلن يوسف أن هشام ماجد هو ضيف شرف فيلم "درويش" الذي يقوم ببطولته، وكتب منشورًا أرفقه بصور من كواليس الفيلم وقال فيه: "صاحبي اللي نورنا في فيلم درويش.. حبيبي يا شوما".

وأعلن يوسف أن الفيلم سيتم طرحه في صالات السينما موسم الصيف المقبل.

"فيلم درويش" يشهد عودة عمرو يوسف لشاشة السينما منذ قيامه ببطولة فيلم "شقو" بالاشتراك مع محمد ممدوح عام ٢٠٢٤، وتدور أحداث فيلم "درويش" في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في البطولة كل من دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب، ومن تأليف وسام صبري وإخراج خالد الحلفاوي.