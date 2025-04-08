الاحتلال يقتحم مدارس للأونروا بمخيم شعفاط ويهدد بإغلاقها خلال 30 يوما

اقتحمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط، وأبلغت الإدارات بقرارات تقضي بإغلاق المدارس خلال 30 يومًا.

وقال حمدي دياب، منسق القوى الوطنية والناطق باسم حركة فتح، لوكالة "معا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من وزارة المعارف اقتحمت المدارس التابعة لوكالة الغوث في مخيم شعفاط، وسلمت قرارات تقضي بإغلاق المدارس خلال 30 يومًا.

وأضاف دياب، أن 4 مدارس في مخيم شعفاط تابعة لوكالة الغوث، تشمل المرحلتين "الابتدائية والأساسية" للذكور والإناث، ويتلقى العشرات من الطلبة تعليمهم فيها، مشيرا إلى أن القوات هددت بإغلاق المدارس بالقوة في حال عدم تنفيذ القرار.

كما أوضح أن سلطات الاحتلال استدعته الشهر الماضي للتحقيق، وهددته بالاعتقال الإداري في حال عقد أي مؤتمر يتعلق بمدارس الوكالة.

وفي فبراير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم من وزارة المعارف ثلاث مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" في مدينة القدس (وادي الجوز، سلوان، صور باهر)، وكذلك معهد تدريب مخيم قلنديا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت في أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط "الأونروا" داخل إسرائيل، بالإضافة إلى قانون يحظر الاتصال معها، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير الماضي.

ويدرس في المدارس التابعة لوكالة الغوث قرابة 800 طالب وطالبة، إضافة الى قرابة 350 في كلية تدريب قلنديا "تعليم مهني"، وهي تقع ضمن حدود بلدية القدس.