تعيين ترامب موظف مبتدئ للإشراف على مسؤولي الخارجية الأمريكية يواجه مقاومة عنيفة

يواجه تعيين ليو أولوفسكي الموظف الصغير في السلك الدبلوماسي للعمل كمسؤول كبير في مكتب شؤون الموظفين بوزارة الخارجية الأمريكية معارضة وقلقا من جانب الدبلوماسيين الأمريكيين الحاليين والسابقين ونقابتهم.

وأعربت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية ، التي تمثل الدبلوماسيين الأمريكيين والأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية والعديد من مسؤولي السلك الدبلوماسي الحاليين عن قلقها اليوم الاثنين، بشأن تعيين أولوفسكي الأسبوع الماضي ، والذي جاء وسط تزايد القلق بشأن الفصل المحتمل على نطاق واسع للموظفين المهنيين حيث تقوم إدارة ترامب حاليا بخفض الوظائف الاتحادية .

وقالت كلتا المنظمتين إن تعيين أولوفسكي ، الذي انضم إلى السلك الدبلوماسي عام 2021 ، لإدارة مكتب المواهب العالمية التابع لوزارة الخارجية بشكل مؤقت يمثل إهانة للمعيار السائد منذ زمن بعيد بأن الذي يشغل هذا المنصب إما دبلوماسي كبير حالي أو متقاعد.

وأثار تعيين أولوفسكي ، وهو محام ، دهشة بين الدبلوماسيين الحاليين بسبب كتاباته العديدة المؤيدة لترامب والمناهضة للمهاجرين في المنشورات المحافظة على مدى السنوات العديدة الماضية والتي تمت مشاركتها على نطاق واسع بين مجموعات الدردشات الداخلية.

وقالت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن تعيين موظف مبتدئ غير دائم خدم في جولة خارجية كاملة واحدة فقط في هذا المنصب المهم ، حتى ولو بالإنابة، لا يتجاهل هذا التقليد فحسب ، بل يرسل أيضا رسالة واضحة حول القيمة التي توليها هذه الإدارة للخبرة والتقدم المهني.

وأضافت الجمعية أنها "قلقة للغاية" من مثل هذا التعيين.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن تعيين أولوفسكي ، رغم أنه غير تقليدي ، فإنه ليس نذيرا بتسريح جماعي للموظفين في الوزارة وإنه لن يبقى في المنصب إلا لفترة وجيزة حتى يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بتأكيد تعيين خليفة دائم ليشغل منصب المدير العام للخدمة الخارجية.