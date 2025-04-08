السلطات الإيطالية تفرض غرامات كبيرة على وكالات بيع تذاكر الكولوسيوم الروماني

فرضت هيئة المنافسة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، غرامات إجمالية قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) ضد 6 وكالات تبيع التذاكر بسبب بعض الممارسات التي جعلت من الصعوبة بمكان على الزوار المنتظمين شراء التذاكر الأساسية عبر شبكة الإنترنت لزيارة الكولوسيوم الروماني التاريخي.

وتلقت جمعية الثقافة التعاونية، التي تولت إدارة مبيعات تذاكر الكولوسيوم من عام 1997 وحتى عام 2024، النصيب الأكبر من إجمالي الغرامة بقيمة 7 ملايين يورو.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تم فرض الغرامات بسبب سلسلة من الممارسات أجبرت السياح على شراء التذاكر بأسعار أعلى بكثير من منصات أضافت عليها خدمات أخرى مثل توفير المرشدين السياحيين أو تفادي الوقوف في طوابير.

وإضافة إلى ذلك، تم تغريم 6 من منظمي الرحلات في إيطاليا وألمانيا وهولندا وأيرلندا لاستخدام برامج روبوتية وأنظمة آلية الأخرى لشراء كميات كبيرة من التذاكر ، مما يجعلها غير متاحة للسياح الأفراد.

ولم توضح الهيئة، أسعار التذاكر بشكل تفصيلي، لكن حديقة الكولوسيوم الأثرية التي تديرها وزارة الثقافة الإيطالية تحدد سعر دخول الساحة الرومانية القديمة بسعر 18 يورو للبالغين.

ويمكن للزوار مقابل هذا السعر قضاء 20 دقيقة في الطابق الرئيسي من الكولوسيوم.

وصرح مكتب مدير الكولوسيوم، بأنه رفض التعليق على تلك الغرامات.

وقالت الهيئة، إن الكولوسيوم هو المعلم الأكثر زيارة في إيطاليا في عام 2023، حيث استقبل أكثر من 12.3 مليون زائر.