ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 254 شهيدا

أعلن الدفاع المدني اللبناني، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 254 شهيدا، وإصابة أكثر من 1160 آخرين.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان اليوم، أن من بين الشهداء 92 شخصًا في العاصمة بيروت، و61 في الضاحية الجنوبية، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من المواقع، ما يُرجح ارتفاع الحصيلة مع استمرار الأعمال الميدانية، وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، سقوط أكثر من 89 شهيدا وما يزيد عن 720 مصابًا في حصيلة أولية، جراء الغارات المتزامنة غير المسبوقة التي شنتها اسرائيل الأربعاء على لبنان.

وقال في تصريح لقناة الجزيرة: "الحصيلة الأولية وغير النهائية.. لدينا أكثر من 89 شهيدا وأكثر من 722 جريحا حتى الساعة الخامسة عصرا".

وسبق أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش شن اليوم الأربعاء، هجومًا مفاجئًا على المئات من عناصر حزب الله في مقراتهم المنتشرة في أنحاء لبنان.

وأضاف في تصريحات، نقلها موقع «معاريف» العبري، أن «هذه أكبر ضربة مركزة يتلقاها حزب الله منذ عملية تفجيرات أجهزة البيجر».

وأشار إلى أن «تل أبيب أصرت على فصل ساحات القتال بين إيران ولبنان؛ لتغيير الواقع في لبنان، وإزالة التهديدات عن سكان الشمال».

وتوعد باغتيال الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم، قائلًا: «لم يفهم نعيم قاسم ما فهمه نصر الله في لحظاته الأخيرة: أن إسرائيل ما بعد السابع من أكتوبر ليست نفسها قبل هذا التاريخ، ولن تقبل أي تهديد أو أذى لمواطنيها، لا من إيران أو لبنان».