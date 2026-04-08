أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء تسجيل اليابان فائضا في الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 933ر3 تريليون ين (83ر24 مليار دولار).
وكان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 549ر3 تريليون ين، مقابل فائض قدره 931 مليار ين خلال يناير وفقا للبيانات المعدلة و942 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاء ذلك على خلفية نمو صادرات اليابان خلال فبراير بنسبة 8ر2% سنويا إلى 732ر9 تريليون ين، وزيادة الواردات بنسبة 7ر9% إلى 104ر9 تريليون ين.
في الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الرأسمالي لليابان خلال الشهر الثاني من العام الحالي عجزا قدره 6ر29 مليار ين، في حين حقق الحساب المالي فائضا بقيمة 242ر4 تريليون ين.