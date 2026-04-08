«سيناريو ودية مصر وإسبانيا يتكرر» جماهير أتلتيكو مدريد تهتف بشعارات مسيئة للإسلام قبل مباراة برشلونة

أثارت جماهير أتلتيكو مدريد جدلاً واسعاً قبل ساعات قليلة من مباراة فريقها مع برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتجمع مشجعو أتلتيكو قبل ساعات من اللقاء خارج فندق اللاعبين وهتفوا بشعارات معادية لبرشلونة، كما وجهوا هتافات مسيئة ضد الإسلام، في تكرار لما حدث في المباراة الودية السابقة بين منتخبي مصر وإسبانيا، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية في مقطع فيديو للجماهير وهي تهتف "من لا يقفز فهو مسلم"، والتي استخدمت في إطار مهين خلال ودية مصر وإسبانيا.

وأصدر الناديان، برشلونة وأتلتيكو مدريد، بيانات تستنكر التمييز بكافة أشكاله، وتعهدا بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات