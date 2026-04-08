ترامب: أمريكا ستعمل مع إيران في استخراج اليورانيوم المخصب المدفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سوف تعمل مع إيران في "استخراج وإزالة" اليورانيوم المخصب الذي دفن جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة التي نفذت الصيف الماضي، ولم تؤكد إيران ذلك.

وأوضح الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم" وأنه لم يتم المساس بأي من المواد منذ هجمات يونيو الماضي.

وكان ترامب أعلن في السابق أن الولايات المتحدة سوف تزيل المواد المدفونة على عمق وهو ما من المتوقع أن يكون مهمة مكثفة، في حال جرى إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب، "نحن نتحدث وسنتحدث، عن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات مع إيران".