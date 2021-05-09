عودة سعد سمير واستبعاد ناصر ماهر من قائمة الأهلي أمام الزمالك

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للأهلي استبعاد ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، فيما عاد سعد سمير للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، ووالتر بواليا بعد انقضاء إيقافه.

ويغيب عن القمة كل من حمدي فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي للإصابة، بعيدا عن أصحاب الإصابات الطويلة مثل كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني.

الوسط: محمود كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.