أحمد عادل: السوبر الإفريقي لليد هديتنا لجماهير الأهلي

أكد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الزمالك، لافتًا إلى أن البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية قبل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأوضح أن لقب السوبر الإفريقي كان يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين لإثبات جدارتهم بالمنافسة على الألقاب، مؤكدًا أن فريق «رجال يد الأهلي» قادر على التواجد على منصات التتويج.

وأهدى عادل اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سوف يقدم كل ما لديه من جهد وعرق خلال الفترة المقبلة، ليكون عند حسن ظن الجميع والتتويج بالبطولات بشكل مستمر.

وتوجه اللاعب بالشكر إلى الجهاز الفني على ما بذله من مجهود كبير خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا بالشكل المناسب إلى أن تحقق اللقب الغالي.