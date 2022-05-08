حاكم لوجانسك: القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة بوباسنا

قال حاكم منطقة لوجانسك، سيرجي جايداي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية انسحبت من مدينة بوباسنا الشرقية، مؤكدا تقارير سابقة عن استيلاء القوات الروسية عليها.

وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قال اليوم الأحد إن قواته سيطرت على معظم منطقة بوباسنا، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح حاكم لوجانسك للتلفزيون الأوكراني إن القوات الأوكرانية تراجعت لتدخل إلى مواقع أشد تحصينا.

وتحدثت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن احتمالية مقتل 60 شخصا عقب هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال سيرجي جايداي حاكم المنطقة عبر تطبيق تيلجرام اليوم الأحد إنه تم انتشال جثتين حتى الآن بعد هجوم جوي على مدرسة في بيلوجوريفكا.

وأضاف: "من المرجح أن يكون الـ60 شخصا الذين مازالوا تحت الركام قد لقوا حتفهم".